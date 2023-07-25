Премьер Танзании вечером прибудет в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Танзании во главе со вторым лицом в государстве, премьер-министром Касимом Маджаливой прибудет во вторник вечером в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях Российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, могу подтвердить", - отметил дипломат, комментируя агентству информацию о времени прибытия премьер-министра Танзании в Санкт-Петербург.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".