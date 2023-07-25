МИД РФ: попытки Европы сваливать ослабление позиций в Африке на Россию несостоятельны

Как отметил посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров, континент укрепляет самостоятельность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Попытки европейских стран сваливать ослабление своих позиций в Африке на Россию несостоятельны, континент укрепляет самостоятельность. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на открытии Российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Когда мы слышим, что наши европейские так называемые партнеры <...> начинают сваливать ослабление своих позиций на Африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно, - отметил дипломат. - Речь идет совсем о другом. Идет несколько взаимосвязанных процессов. <…> Идет становление субъектности этих государств [Африки]".