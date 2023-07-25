Патрушев обсудил с коллегой из Бразилии ситуацию вокруг Украины

Переговоры состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Йоханнесбурге провел встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Переговоры состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.