25 июля, 07:19
Военная операция на Украине

Патрушев обсудил с коллегой из Бразилии ситуацию вокруг Украины

Переговоры состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Йоханнесбурге провел встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Переговоры состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичБразилияЮАРУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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