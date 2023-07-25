25 июля, 07:54,
обновлено 25 июля, 09:00
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что ВСУ потеряли около 30% западной техники на линии соприкосновения

Как отметил врио главы ДНР, поставка западного вооружения Украине продолжается

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украинские подразделения уже потеряли на линии фронта порядка 30% поставленной странами Запада техники. Об этом заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы видели, какое количество боеприпасов, какое количество техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. То, что сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено [силами ВС РФ] в районе 30% [техники]", - сказал он.

Пушилин отметил, что поставка западного вооружения Украине продолжается, но с меньшей интенсивностью, чем это было до контрнаступления ВСУ.

По словам врио главы ДНР, кроме уничтоженной техники, ВСУ испытывают трудности с самими бойцами, из-за чего приходится проводить новые волны мобилизации. "Резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию фронта. Но все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки", - объяснил Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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