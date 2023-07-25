Генконсульство РФ в Анталье призвало туристов из России не покидать отели из-за пожаров

Также в диппредставительстве призвали воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Анталье призывает российских туристов по возможности не покидать территорию отелей из-за бушующих в республике лесных пожаров. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

"Генконсульство внимательно отслеживает ситуацию, находится в контакте с местными властями и туроператорами, - отметили в генконсульстве. - Обращения от россиян, находящихся в консульском округе временно или постоянно, носят единичный характер. Поддерживаем с ними контакт по линии экстренной телефонной связи, консультируем по актуальным вопросам, ориентируем о текущей ситуации и принимаемых местными властями мерах".

"В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности, - проинформировали в диппредставительстве. - В случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля, обязательно иметь при себе контакты туроператора, страховой службы, российского посольства или консульства для экстренной связи и информирования о внештатных обстоятельствах".

Как сообщило генконсульство РФ в Анталье, турецкие власти заверили, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма в республике. "С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода. В некоторых районах температура воздуха достигала 48-50 градусов. Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются различные по своей масштабности очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. По периметру наиболее массовых мест отдыха властями усиливаются меры пожарной безопасности, - подчеркнули в диппредставительстве. - Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают надлежащие меры для тушения пожара. К этим работам привлечены до 1,5 тыс. человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма". В генконсульстве также констатировали, что "по состоянию на 25 июля наиболее сложная ситуация сложилась в районе Кемера".

В Турции с начала июля стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдением противопожарных мер.

Лесные пожары зафиксированы в ряде провинций Турции, включая курортные Анталью и Муглу. На прошлой неделе по указанию президента РФ Владимира Путина в Турцию для оказания помощи в тушении природных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200.

В 2022 году Турция особо сильно пострадала от лесных пожаров. Тогда активное участие в тушении лесных пожаров в Турции также принимали российские самолеты-амфибии Бе-200.