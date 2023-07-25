Пушилин назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР

При этом она является контролируемой, отметил врио главы региона

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) сложная, но контролируемая. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Ситуация остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что на многих участках идет позиционное противостояние, существенных изменений на линии соприкосновения не происходит.

По словам Пушилина, только на угледарском направлении ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают не менее пяти попыток прорвать оборону российских сил, но несут потери личного состава, техники и отходят. Большие потери ВСУ зафиксированы и на марьинском участке фронта, где продолжаются позиционные бои.