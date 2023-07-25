25 июля, 08:03

Патрушев обсудил с коллегой из ОАЭ вопросы противодействия терроризму

Стороны также обсудили планы дальнейшего сотрудничества в сфере противодействия экстремизму и транснациональной преступности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел встречу с генеральным секретарем Высшего Совета национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Али Бен Хамадом аш-Шамси и обсудил с ним вопросы противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подробно обсуждены вопросы региональной безопасности, а также конкретные планы дальнейшего сотрудничества РФ и ОАЭ в сфере противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности", - говорится в сообщении. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичОАЭРоссия
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