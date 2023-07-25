Захарова прокомментировала заявления о намерении Киева продолжить удары по Крымскому мосту

По словам официального представителя МИД РФ, Запад будет "оплачивать" удары Киева по мосту

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила, что "оплачивать" предполагаемые деяния Украины будут страны Запада.

Ранее Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, несмотря на то, что его не используют для снабжения российских сил.

"А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", - написала дипломат во вторник в своем Telegram-канале.