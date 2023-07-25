25 июля, 08:14

Захарова прокомментировала заявления о намерении Киева продолжить удары по Крымскому мосту

По словам официального представителя МИД РФ, Запад будет "оплачивать" удары Киева по мосту

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила, что "оплачивать" предполагаемые деяния Украины будут страны Запада.

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Ранее Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, несмотря на то, что его не используют для снабжения российских сил.

"А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", - написала дипломат во вторник в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрымВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
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