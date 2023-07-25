25 июля, 08:06,
обновлено 25 июля, 08:22
Военная операция на Украине

Матвиенко назвала подлым убийством и злодеянием обстрел ВСУ российских журналистов

По словам спикера Совета Федерации, "ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым убийством и злодеянием обстрел со стороны Вооруженных сил Украины российских журналистов, в результате которого погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

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"Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия, чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По словам сенатора, "очевидно и понятно, что ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне". 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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