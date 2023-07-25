Матвиенко назвала поддержку участников СВО приоритетным направлением работы парламента

По словам спикера Совета Федерации, с начала 2023 года было принято около 60 соответствующих законов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Разработка мер по поддержке участников специальной военной операции (СВО) является важнейшим направлением парламентской деятельности, с начала 2023 года было принято около 60 соответствующих законов. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

"Законодательное оформление поддержки участников специальной военной операции и их семей для нас было важнейшим приоритетом", - сказала она. "За весеннюю сессию мы приняли порядка 60 законов и тем самым создали системную государственную политику по поддержке тех людей, которые сегодня с оружием в руках защищают свободу, независимость и суверенитет России", - отметила председатель СФ. "Я абсолютно уверена, что это правильно, это справедливо и заслуженно", - добавила она.

Матвиенко назвала важным то, что во всех регионах России с 1 июня заработали филиалы созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Фонд, как указала Матвиенко, делает поддержку участников СВО более системной, позволяет людям получать помощь в режиме одного окна. "Человек приходит, ставит вопрос, и дальше вся команда филиала фонда отрабатывает эту проблему <...>, и человек получает необходимую ему помощь", - рассказала спикер Совета Федерации. По ее словам, два месяца работы фонда показали, насколько правильным и своевременным было решение о его открытии.

Матвиенко обратила внимание на то, что организация также проводит анализ всех поступающих запросов и обращений, на основе полученных данных готовит предложения по устранению пробелов в законодательстве. К настоящему моменту, отметила она, с учетом поступившей от фонда информации подготовлено уже шесть новых законодательных инициатив, еще семь находятся на согласовании в правительстве РФ.

Во время осенней сессии парламент продолжит заниматься вопросами разработки новых мер поддержки участников СВО, чтобы "люди, которые сегодня служат верно отечеству, в полной мере были поддержаны обществом и государство гарантировало им максимальные меры поддержки", подчеркнула спикер СФ.