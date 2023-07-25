25 июля, 08:19,
обновлено 25 июля, 08:25
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что российские силы улучшили позиции на краснолиманском направлении

Минобороны России
© Минобороны России

По словам врио главы ДНР, продвижение продолжается

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), продвижение продолжается. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

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"Краснолиманское направление - наиболее существенные изменения, если брать в сравнении. Наши подразделения, отражая атаки противника, практически на постоянной основе улучшают позиции, закрепляются на новых позициях", - сказал Пушилин.

По его словам, пока продвижение составляет до нескольких сотен метров. Как подчеркнул врио главы региона, в условиях плотного огневого сопротивления это хороший результат.

Аналогичная ситуация складывается на авдеевском участке фронта, где российские подразделения также улучшают занимаемые позиции. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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