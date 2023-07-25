Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

По мнению спикера Совфеда, эта инициатива не должна вызывать излишний общественный резонанс

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в РФ до 30 лет. Такое мнение на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она полагает, что, если Госдумой "вот в таком формате будет принят закон" и призывной возраст составит от 18 до 30 лет, то"сенаторы поддержат". "Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом", - добавила спикер.

Матвиенко считает, что законопроект об установлении границ призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет не должен вызывать излишний общественный резонанс.

"На мой взгляд, нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона", - сказала она, заметив, что срок службы не меняется, но "расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии".