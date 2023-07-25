Матвиенко заявила, что НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире

По словам председателя Совета Федерации, при этом Запад будет противодействовать попыткам ввести международное правовое регулирование военных блоков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. НАТО выходит за свои границы и расширяется, нарушая стабильность и угрожая безопасности в мире, при этом Запад будет противодействовать попыткам ввести международное правовое регулирование военных блоков, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"НАТО выходит за границы своего блока, НАТО расширяется, не спрашивая никого и тем самым нарушая стабильность и безопасность в мире. Потому что, очевидно, это позиция РФ, что безопасность в мире должна быть единая, неделимая для всех, а не только для отдельных избранных государств", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии.