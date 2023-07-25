В Индии заявили, что военный конфликт на границе подорвал стратегическое доверие к Китаю

Советник премьер-министра страны по национальной безопасности Аджит Довал подчеркнул важность продолжения усилий по полному урегулированию ситуации

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Произошедший в 2020 году военный конфликт на индийско-китайской границе подорвал стратегическое доверие в отношениях Индии и Китая. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Их беседа состоялась в понедельник в рамках встречи в Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Ситуация вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы, возникшая в 2020 году, подорвала стратегическое доверие и общественно-политическую основу отношений [Индии и Китая]", - приводятся слова Довала в распространенном во вторник пресс-релизе индийского МИД.

"Довал подчеркнул важность продолжения усилий по полному урегулированию ситуации и восстановлению мира и спокойствия в приграничных районах, чтобы устранить препятствия для нормализации двусторонних отношений", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство.

Как отметил МИД, стороны согласились, что отношения Индии и Китая имеют важное значение не только для двух стран, но и для Азиатского региона и всего мира.