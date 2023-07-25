В МИД РФ заявили, что Запад катастрофически теряет положение в Африке

Запад теряет там моральный авторитет, отметил посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Западные страны катастрофически утрачивают свои позиции на Африканском континенте, Запад теряет там моральный авторитет. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Запад катастрофически теряет позиции не только с точки зрения каких-то материальных вложений. Прежде всего он теряет моральный авторитет. И это очень чувствуется на Африканском континенте", - указал дипломат.

Как отметил Озеров, Запад не любят на Африканском континенте за грабительскую политику, а не из-за влияния Москвы. Россия не борется с Западом в Африке, добавил Озеро.