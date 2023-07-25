Матвиенко назвала выход Молдавии из МПА СНГ антинародным шагом

По словам спикера Совфеда, техническая процедура выхода Молдавии из МПА СНГ может занять порядка полугода после поступления соответствующих документов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) происходит не в интересах населения республики, это антинародный шаг. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Это можно квалифицировать как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причем точно не в интересах молдавского народа. Просто действующие сегодня руководители - иностранцы с румынскими паспортами - точно не заинтересованы учитывать мнения людей и безразличны к их мнению", - сказала она.

По словам Матвиенко, только глубокая интеграция со странами СНГ способна защитить суверенитет Молдавии. "Но когда уже приглашаются инспекторы НАТО в Молдавию, понятно, что ни о каком суверенитете речи быть не может", - заключила спикер Совфеда.

Матвиенко считает, что техническая процедура выхода Молдавии из МПА СНГ может занять порядка полугода после поступления соответствующих документов.

"Сейчас начнется такая бюрократическая, рутинная работа по оформлению, как только поступит решение молдавского парламента в Межпарламентскую ассамблею. Моего личного участия в этом не требуется, идет обычная, нормальная, рутинная работа. Я думаю, что эти процедуры, как правило, технически занимают около полугода", - сказала она.

анее парламент Молдавии голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, подписанную в 1995 году в Минске.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, считающий, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.