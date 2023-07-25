Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в сфере безопасности

Переговоры состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном и обсудил с ним российско-иранское взаимодействие по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Как отмечается в сообщении, на переговорах обсуждались "вопросы продолжения регулярного диалога между советами безопасности двух стран, позволяющего координировать российско-иранское взаимодействие по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности, а также по проблематике борьбы с терроризмом, противодействия "цветным революциям" и расширения торгово-экономических связей".

Ахмадиян был назначен главой Высшего совета нацбезопасности Ирана в конце мая 2023 года. Нынешняя встреча с секретарем российского Совбеза стала для него первой за то время, что он занимает этот пост.

Переговоры состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.