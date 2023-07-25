Эксперт: РФ и Африка должны узнавать друг о друге не через западные СМИ, а напрямую

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Валенс Манирагена отметил перспективы для реализации совместных инфраструктурных проектов России и стран Африканского континента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Россия и Африка должны обмениваться информацией о ситуации в странах посредством прямого диалога, а не через западные источники. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Валенс Манирагена на российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"В России информация, которая проходит об Африке, - это преимущественно данные, полученные из западных СМИ, наверное, Африка тоже получает информацию о России из тех же западных источников, - сказал он. - Чтобы сотрудничать, надо друг друга хорошо знать". По словам эксперта, для этого необходим прямой диалог.

В советское время, указал он, было много представительств СМИ в африканских странах, в частности, ТАСС, а сейчас, к примеру, у африканских стран нет достаточно корреспондентов в России. "Это большой ущерб для нашего сотрудничества, - признал Манирагена. - Тем не менее я надеюсь, раз мы встречаемся, встречаются лидеры африканских стран и России, то мы подойдем к такому моменту, когда сотрудничество отдельных государств с Россией и в общем России с [Африканским] континентом будет плодотворным и взаимообогащающим".

Специалист также отметил перспективы для реализации совместных инфраструктурных проектов РФ и стран Африканского континента. Манирагена уточнил, что речь может идти об участии России в строительстве железных дорог, чтобы у центральных африканских государств была возможность достичь побережья океанов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".