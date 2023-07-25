Матвиенко: олимпийское движение "можно хоронить" в случае недопуска спортсменов из России

По словам спикера Совфеда, поддержка российских спортсменов не снизится даже в случае их участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возможное окончательное решение о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду "может похоронить" олимпийское движение. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Уже сделано очень много несправедливого в отношении спортсменов России и Белоруссии. Эта подвешенная ситуация, когда они были отстранены от международных соревнований, от квалификации, они уже не в равных условиях по сравнению со спортсменами других государств. <…> Сейчас наступил судный час - если будет окончательно принято решение о недопуске [российских спортсменов на Олимпиаду], то можно хоронить олимпийское движение. Потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно", - сказала она.

По словам Матвиенко, поддержка российских спортсменов не снизится даже в случае их участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

"Если даже те спортсмены, которые не поменяли гражданство, которые не написали пасквили против своей собственной страны будут допущены к соревнованиям, то, конечно, они будут бороться за честь страны. Даже если не будет российского флага, всем будет понятно, что это российские спортсмены. Уверена, что поддержка болельщиков нисколько от этого не снизится, это будут наши герои", - сказала она.