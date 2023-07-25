Матвиенко заявила, что Совфед не разрабатывает законопроект о ЧВК

Спикер Совета Федерации отметила, что не видит необходимости в таком законе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на данный момент не ведет работу над законопроектом о частных военных компаниях (ЧВК), если документ разработают в Госдуме - сенаторы его рассмотрят. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заметив, что не видит необходимости в таком законе.

"В Совете Федерации мы такой законопроект не разрабатываем. Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу", - сказала она.

По мнению спикера, "не нужны законы под отдельные компании". "И, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет", - добавила она.