Песков сообщил, что Путин на полях саммита Россия - Африка проведет множество встреч

Также у президента РФ запланирована серия многосторонних мероприятий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка, который пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге, проведет множество двусторонних встреч, а также серию многосторонних мероприятий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом до конца недели чрезвычайно загруженные дни. Это и многосторонние мероприятия в рамках саммита, и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много", - отметил представитель Кремля, говоря о графике президента. "Мы по ходу будем обновлять эту информацию", - заверил Песков.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".