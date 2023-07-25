Песков: Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге

По словам пресс-секретаря президента РФ, такое поведение достойно осуждения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. США, Франция и другие страны Запада оказывали беспрецедентное давление на африканские государства перед саммитом Россия - Африка в Санкт-Петербурге, чтобы воспрепятствовать их участию, такое поведение достойно осуждения. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас я не буду в детали вдаваться, но, разумеется, нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы попытаться воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите", - сказал Песков.

"Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем", - добавил представитель Кремля.

В связи с этим, подчеркнул Песков, России сейчас "как никогда важно собраться вместе <...> с африканцами" и продолжить диалог. "[Важно] еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены, - продолжил пресс-секретарь президента. - Конечно же, обо всем этом пойдет разговор (на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС)".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.