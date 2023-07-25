25 июля, 09:45,
обновлено 25 июля, 10:16

Песков: встреча Путина и Лукашенко проводилась для сверки часов и обмена мнениями

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, конкретных договоренностей по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии не было

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Конкретных договоренностей по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Встреча [Путина и Лукашенко] была для сверки часов, для обмена мнениями", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что "перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера в первый раз встретились в Санкт-Петербурге".

"Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будет говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран [обсуждались]", - добавил он.

В ответ на просьбу уточнить, были ли по итогам общения двух лидеров достигнуты какие-либо договоренности, Песков сказал: "Нет, не было цели достигнуть каких-либо договоренностей". "Именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты синхронизируют свою позицию, сверяют часы", - добавил он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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