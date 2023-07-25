Песков не стал комментировать решение сделать призывной возраст с 18 до 30 лет

Пресс-секретарь президента указал, что профильные ведомства уже дали все объяснения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует поправки, согласно которым призывной возраст будет установлен в диапазоне с 18 до 30 лет.

"Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. И, конечно, здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на нее мы и ориентируемся", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что не может ничего сказать по вопросу о том, почему поменялась изначальная концепция законопроекта, предполагавшая повышение не только верхней планки призывного возраста - с 27 до 30 лет, но и нижней - с 18 до 21 года. "Не могу вам точно сказать, здесь я не буду давать какие-то комментарии, потому что их должно все-таки компетентное ведомство давать", - подчеркнул Песков.

Раннее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат закон, который предусматривает повышение призывного возраста в РФ до 30 лет, если Госдума примет его "в таком формате".

Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы с учетом одобренной ранее профильным комитетом палаты поправки о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет. Редакцией первого чтения было предусмотрено, что призывной возраст составит от 21 до 30 лет, однако поддержанные комитетом по обороне поправки к законопроекту изменения нижней границы не предусматривают, она остается прежней - 18 лет. Также поправками исключается ранее предполагавшийся переходный период, новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года.