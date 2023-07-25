25 июля, 09:46
Военная операция на Украине

Песков: РФ будет бороться с использованием Украиной каналов поставок зерна в военных целях

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикации о предложении Литвы использовать прибалтийские порты для экспорта украинского зерна

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия будет бороться с попытками Киева использовать любые каналы поставок украинского зерна в военных целях и для терактов против России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о предложении Литвы использовать прибалтийские порты для экспорта украинского зерна.

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"Это суверенное право этих государств, здесь вряд ли что-то мы должны оценивать", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту инициативу.

"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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