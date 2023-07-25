Песков сообщил, что Путин активно готовится к саммиту Россия - Африка

По словам пресс-секретаря главы государства, также у президента продолжаются рабочие встречи

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже начал активную подготовку к саммиту Россия - Африка, который пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о графике Путина на 25 июля.

"Я не буду сейчас вас ориентировать точно по публичным мероприятиям [на сегодня] в графике президента. Они еще будут уточняться в течение дня. В любом случае у президента продолжаются рабочие встречи. И также уже у него, естественно, идет активная подготовка к саммиту Россия - Африка, элементы которого начинаются уже завтра", - анонсировал представитель Кремля.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".