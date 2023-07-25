25 июля, 09:51
Саммит Россия – Африка

Песков сообщил, что Путин активно готовится к саммиту Россия - Африка

По словам пресс-секретаря главы государства, также у президента продолжаются рабочие встречи

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже начал активную подготовку к саммиту Россия - Африка, который пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о графике Путина на 25 июля.

"Я не буду сейчас вас ориентировать точно по публичным мероприятиям [на сегодня] в графике президента. Они еще будут уточняться в течение дня. В любом случае у президента продолжаются рабочие встречи. И также уже у него, естественно, идет активная подготовка к саммиту Россия - Африка, элементы которого начинаются уже завтра", - анонсировал представитель Кремля.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация