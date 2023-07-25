Призывной возраст, встреча с Лукашенко и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Границы призывного возраста, итоги переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также грядущий саммит Россия - Африка и условия возобновления зерновой сделки стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Публичные мероприятия пока уточняются - и будут уточняться в течение дня.

Глава государства активно готовится к саммиту Россия - Африка. Подробнее о планах мероприятий расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О повышении призывного возраста

"Объяснения все даны профильными ведомствами". "Исходной точкой является аргументированное" мнение Минобороны. "Именно на него мы и ориентируемся".

О встрече Путина и Лукашенко

"Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями". "Перечень основных тем повестки дня очертили сами главы государств" в начале встречи. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко "рассказали все, о чем будут говорить", в том числе и о ЧВК "Вагнер"

"Не было цели достигнуть каких-то договоренностей".

О предложениях ООН по зерновой сделке

"В [новом] письме господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша опять излагался некий план действий <...> и обещание того, что когда-то - когда-то!" - можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

"Россия готова незамедлительно возобновить сделку - как только она будет исполнена".

О возможной поставке украинского зерна через порты стран Прибалтики

"Это суверенное право этих государств, здесь вряд ли мы что-то должны оценивать".

"Важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом" для терактов и организации нападений. "С этим мы будем продолжать бороться".

О самостоятельности африканских государств

"Нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению", особенно со стороны США и Франции.

Такая линия Запада "заслуживает осуждения": "по сути они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров".

"Как никогда важно" России "собраться с африканцами" и обсудить, в частности, продовольственные обязательства и причины провала зерновой сделки.

О рекомендации "удаленки" для петербуржцев