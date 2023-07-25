В законе о ЧВК нет необходимости, СФ одобрит новый призывной возраст. Заявления Матвиенко

Совет Федерации не планирует разрабатывать законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) и, вероятно, поддержит решение Госдумы установить призывной возраст с 18 до 30 лет. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

ТАСС собрал основные высказывания Матвиенко.

О бюджете

Бюджет России на 2024 год будет "сбалансированным, направленным на развитие", социальным. Хотя это "неординарная задача в условиях противостояния с Западом".

Необходимо "актуализировать расходную часть бюджета, отказавшись от малоэффективных и неэффективных" программ и мер поддержки, а также от того, что "может подождать". 10%-ное сокращение расходов, о котором объявил Минфин, - "это абсолютно не драматичная ситуация, а нормальная". "Нужно не линейно это провести - всем одинаково по 10%, а очень внимательно, точечно подойти".

При этом "ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно". "Есть резервы пополнения доходной части бюджета". У правительства "есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы".

О зерновой сделке

Украина сейчас "публично озвучила свои планы, которые она прикрывала зерновой сделкой". Ни Киеву, ни Вашингтону "не интересна тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них цели другие: диверсионные, милитаристские, использование коридора [зерновой сделки] для терактов".

Гарантом зерновой сделки была ООН и лично генсек организации Антониу Гутерриш, но Украина сейчас обращается не в ООН, а в НАТО. "Конечно, НАТО не будет доставлять продовольствие в Африку".

Россия "не позволит использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", но "будет выполнять свои обязательства и будет доставлять зерно и удобрения и на коммерческой, и на бесплатной основе африканским странам, которые в этом нуждаются". Способы доставки продовольствия будут сформулированы в ходе саммита Россия - Африка.

Об изменении призывного возраста

Сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в РФ до 30 лет с сохранением нижней границы на 18 годах, если Госдумой "вот в таком формате будет принят закон". "Хотя <...> каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом".

"Нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона", ведь срок службы не меняется, но "расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии".

О легализации частных военных компаний

Совет Федерации не разрабатывает законопроект, который легализовал бы ЧВК. Если такой документ подготовят в Госдуме, СФ готов его рассмотреть. "Но пока я такой необходимости не вижу".

России "не нужна законы под отдельные компании, в частности ЧВК". В стране "много разных, добровольческих, казачьих отрядов", они "патриоты, воюют как мобилизованные и контрактники", Но все эти формирования должны подчинять принципу единоначалия и действовать под руководством Минобороны. "Никакой махновщины быть не должно".

О председателе Счетной палаты

Палата, несмотря на то, что место ее председателя остается вакантным уже более полугода, "работает в обычном режиме". Решение о назначении нового председателя будет принято. "Давайте еще немного подождем".

Об электросамокатах

Системного решения проблемы электросамокатов нет. "Запретом эту проблему не решить", "лишать людей удобных средств индивидуального передвижения - это не выход".

Необходимо контролировать, "как выполняют самокатчики правила дорожного движения", но в настоящий момент ни МВД, ни муниципальные власти не могут этого сделать. В градостроительных планах необходимо предусмотреть инфраструктуру для велосипедов и самокатов.

О запрете iPhone