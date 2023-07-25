В законе о ЧВК нет необходимости, СФ одобрит новый призывной возраст. Заявления Матвиенко

Совет Федерации не планирует разрабатывать законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) и, вероятно, поддержит решение Госдумы установить призывной возраст с 18 до 30 лет. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
ТАСС собрал основные высказывания Матвиенко.
О бюджете
- Бюджет России на 2024 год будет "сбалансированным, направленным на развитие", социальным. Хотя это "неординарная задача в условиях противостояния с Западом".
- Необходимо "актуализировать расходную часть бюджета, отказавшись от малоэффективных и неэффективных" программ и мер поддержки, а также от того, что "может подождать". 10%-ное сокращение расходов, о котором объявил Минфин, - "это абсолютно не драматичная ситуация, а нормальная". "Нужно не линейно это провести - всем одинаково по 10%, а очень внимательно, точечно подойти".
- При этом "ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно". "Есть резервы пополнения доходной части бюджета". У правительства "есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы".
О зерновой сделке
- Украина сейчас "публично озвучила свои планы, которые она прикрывала зерновой сделкой". Ни Киеву, ни Вашингтону "не интересна тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них цели другие: диверсионные, милитаристские, использование коридора [зерновой сделки] для терактов".
- Гарантом зерновой сделки была ООН и лично генсек организации Антониу Гутерриш, но Украина сейчас обращается не в ООН, а в НАТО. "Конечно, НАТО не будет доставлять продовольствие в Африку".
- Россия "не позволит использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину", но "будет выполнять свои обязательства и будет доставлять зерно и удобрения и на коммерческой, и на бесплатной основе африканским странам, которые в этом нуждаются". Способы доставки продовольствия будут сформулированы в ходе саммита Россия - Африка.
Об изменении призывного возраста
- Сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в РФ до 30 лет с сохранением нижней границы на 18 годах, если Госдумой "вот в таком формате будет принят закон". "Хотя <...> каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом".
- "Нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона", ведь срок службы не меняется, но "расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии".
О легализации частных военных компаний
- Совет Федерации не разрабатывает законопроект, который легализовал бы ЧВК. Если такой документ подготовят в Госдуме, СФ готов его рассмотреть. "Но пока я такой необходимости не вижу".
- России "не нужна законы под отдельные компании, в частности ЧВК". В стране "много разных, добровольческих, казачьих отрядов", они "патриоты, воюют как мобилизованные и контрактники", Но все эти формирования должны подчинять принципу единоначалия и действовать под руководством Минобороны. "Никакой махновщины быть не должно".
О председателе Счетной палаты
- Палата, несмотря на то, что место ее председателя остается вакантным уже более полугода, "работает в обычном режиме". Решение о назначении нового председателя будет принято. "Давайте еще немного подождем".
Об электросамокатах
- Системного решения проблемы электросамокатов нет. "Запретом эту проблему не решить", "лишать людей удобных средств индивидуального передвижения - это не выход".
- Необходимо контролировать, "как выполняют самокатчики правила дорожного движения", но в настоящий момент ни МВД, ни муниципальные власти не могут этого сделать. В градостроительных планах необходимо предусмотреть инфраструктуру для велосипедов и самокатов.
О запрете iPhone
- Устройства от Apple "точно нельзя использовать в служебных целях", так как "непартнеры [России] весь мир прослушивают".
- При этом в СФ запрета на iPhone нет: заседания проходят в открытом режиме, так что не имеет значения, есть ли у кого-то из сенаторов IPhone. Но когда проходит закрытое заседание, где обсуждаются вопросы, содержащие государственную тайну, "туда запрещается проносить любые телефоны".