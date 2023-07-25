Кремль с пониманием отнесся к рекомендациям по удаленной работе в Петербурге

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Санкт-Петербург во время саммита Россия - Африка посетит большое количество глав иностранных государств и высокопоставленных чиновников

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль с пониманием отнесся к рекомендациям губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перевести работников на дистанционный режим на период проведения саммита Россия - Африка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Мы знаем, что и это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума [Россия - Африка]", - сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Санкт-Петербург посетит большое количество глав иностранных государств и высокопоставленных чиновников. "Это затруднение и дорожного движения, затруднение трафика, определенные неудобства для горожан. Но Питер всегда славился в этом плане своей гостеприимностью, и чтобы горожанам минимизировать вот этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена", - заключил он.

Ранее Беглов в эфире "Радио России" сообщил, что прибытие в Санкт-Петербург лидеров десятков государств на саммит Россия - Африка потребует принятия особых мер безопасности в городе.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.