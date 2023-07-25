Глеб Никитин подал документы для регистрации на выборы главы Нижегородской области

Выборы пройдут в сентябре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин подал документы в избирком для регистрации на выборы губернатора, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сдал документы в областной избирком для регистрации участия в выборах губернатора Нижегородской области, в том числе и подписи поддержки", - написал Никитин.

Ранее региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области на выборы был выдвинут Александр Быков, отделением общественной организации всероссийская политическая партия "Гражданская сила" - Илья Померанцев. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Глеба Никитина, ЛДПР - главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова, реготделение КПРФ - заместителя председателя заксобрания - Владислава Егорова.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня.

Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.