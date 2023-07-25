Путин назначил Люкманова спецпредставителем в области сотрудничества по информбезопасности

С 2014 года этот пост занимал Андрей Крутских

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

С 2014 года этот пост занимал Андрей Крутских, который в 2020-2022 годах также возглавлял департамент международной информационной безопасности МИД РФ.

Этот департамент внешнеполитического ведомства занимается в том числе вопросами противодействия неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий, деятельности Международного союза электросвязи, Всемирного почтового союза, а также использования и управления интернетом.