Патрушев обсудил с коллегой из ЮАР вопросы противодействия терроризму и экстремизму

На встрече также затронули вопросы дальнейшего российско-южноафриканского взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных ведомств и органов юстиции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел встречу с министром в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени и обсудил с ней сотрудничество в сфере пресечения финансирования террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Обсуждены вопросы дальнейшего российско-южноафриканского взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных ведомств и органов юстиции. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере пресечения финансирования террористических и экстремистских организаций", - говорится в сообщении.