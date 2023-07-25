Делегация Анголы во главе с министром иностранных дел прибыла в Петербург на саммит

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Анголы во главе с министром иностранных дел Тете Антониу прибыла во вторник в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

В январе этого года республику посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского дипведомства провел переговоры с Антониу и пригласил его с ответным визитом в Россию. До этого глава МИД Анголы посещал Москву в 2021 году.

Во время визита Лавров отмечал, что Россия и Ангола условились ускорить согласование документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, торговли и в других областях. По словам российского министра, страны будут развивать сотрудничество, несмотря на давление со стороны США и их союзников.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.