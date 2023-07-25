Патрушев заявил, что Запад раскачивает ситуацию в странах БРИКС

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад сознательно провоцирует различные внутренние и внешние конфликты

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 25 июля. /ТАСС/. Запад много лет раскачивает ситуацию в странах БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), сознательно провоцируя различные внутренние и внешние конфликты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, выступая на заседании в ЮАР высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"На протяжении многих лет коллективный Запад раскачивает ситуацию в странах БРИКС. В русле колониальных практик эксплуатирует богатейшие ресурсы Африканского континента. Пытается устанавливать свои порядки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, в том числе в Закавказье и Центральной Азии. Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты", - сказал Патрушев.

Задачей всех этих действий он назвал попытку Запада перекроить под себя систему межгосударственных отношений. "Для достижения своих целей они используют всевозможные инструменты принуждения несогласных, начиная от военной силы, политического шантажа и незаконных экономических санкций до попыток принудительного изменения обычаев и традиций наших стран, отрицания универсальных общечеловеческих ценностей, вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Как указал Патрушев, такие действия негативно отражаются преимущественно на развивающихся странах.

Он при этом отметил, что "в настоящее время мир переживает кардинальные перемены". "Без преувеличения, решается судьба будущего миропорядка. Уходит в прошлое потребительская по своей природе модель западной цивилизации, чье благополучие на протяжении многих лет обеспечивалось за счет других стран путем выкачивания их ресурсов при полном пренебрежении интересами государств, которые ими обладают", - заявил секретарь СБ России.

По его словам, становление суверенных государств, "готовых решительно отстаивать национальные интересы", ведет к формированию многополярной архитектуры. Новые центры силы зарождаются в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сказал Патрушев. "Они играют все более заметную роль в выработке решений по вопросам глобальной повестки, проявляют готовность и способность отстаивать собственный путь развития", - заключил он.