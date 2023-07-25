Патрушев: БРИКС сможет сыграть ведущую роль в формировании повестки мирового развития

Секретарь Совбеза РФ отметил, что объединение является ключевой площадкой для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 25 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могли бы сыграть ключевую роль в формировании повестки мирового развития. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на заседании в ЮАР высоких представителей стран "пятерки", курирующих вопросы безопасности.

"Убежден, что именно наше объединение (БРИКС - прим. ТАСС) могло бы взять на себя ведущую роль в процессах дальнейшего формирования инклюзивной многосторонности, задавая повестку мирового развития", - заявил Патрушев.

Он отметил, что объединение является ключевой площадкой для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности. В связи с этим он также подчеркнул, что Россия придает большое значение взаимодействию стран БРИКС в сфере безопасности.

Секретарь российского Совбеза отметил, что "БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях". По его словам, "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки.

Страны БРИКС, указал Патрушев, объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.

Секретарь СБ РФ обратил внимание на то, что "кризис мироустройства несет в себе не только риски, но и возможности". Так, все больше стран и народов демонстрируют возрождение национального самосознания, отторгают насаждаемую неолиберальную модель, не принимают авторитарный, гегемонистский уклад мировых отношений и выбирают независимый национально-ориентированный курс с опорой на собственное развитие и конструктивное сотрудничество, сказал Патрушев. "Это проявляется в их нежелании присоединяться к односторонним санкциям и стремлении проводить самостоятельную внешнюю политику", указал он.