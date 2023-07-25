Эксперт: БРИКС доказывает Африке, что строить отношения можно "не под дулом пистолета"

Научный сотрудник Института панафриканской мысли и диалога Микатекисо Кубайи заявил, что Африка претендует на значимую роль в глобальных отношениях, которые должны измениться более справедливым образом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) становится инструментом для укрепления роли Африки на международной арене и дает странам континента уверенность, что строить отношения можно не под дулом пистолета и страхом ограничений. Такое мнение выразил во вторник исследователь Института глобального диалога, научный сотрудник Института панафриканской мысли и диалога (ЮАР) Микатекисо Кубайи на российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"БРИКС позволяет глобальному Югу и Африке убедиться в том, что ситуация может быть другой, что люди могут свободно торговать друг с другом без каких-либо ограничений, которые мы наблюдали раньше. Вот что дает БРИКС всему миру: это возможность чего-то другого, возможность торговать друг с другом не под дулом пистолета и без каких-либо предварительных условий, - отметил он. - БРИКС дает Африке возможность укреплять отношения друг с другом, привлекать инвестиции, поднимать нашу экономику, привлекать технологии".

По словам эксперта, Африка претендует на значимую роль в глобальных отношениях, которые должны измениться более справедливым образом. "БРИКС выступает как инструмент достижения этой цели", - пояснил он, отметив, что взамен Африка дает БРИКС и России огромный рынок сбыта и возможность совместно работать над перспективными инновациями.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".