Глава ивановского отделения ЛДПР подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель ивановского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шелякин подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата для участия на выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе облизбиркома.

"Шелякин Дмитрий Викторович, выдвинутый ивановским региональным отделением политической партии ЛДПР, представил документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

Ранее документы для регистрации кандидатом на должность главы региона подали действующий губернатор Станислав Воскресенский и первый секретарь ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов.

Также документы о выдвижении для участия в выборах губернатора в облизбирком подали Александр Бойков, поддержанный реготделением КПРФ, и Павел Попов - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.