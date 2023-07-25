В ГД внесли проект денонсации соглашения о статусе сил в рамках партнерской программы НАТО

Авторы инициативы сообщили, что законопроект подготовлен в связи с полной бесперспективностью продолжения дальнейших контактов в рамках соглашения между альянсом и Россией на Европейском континенте

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их сил от 19 июня 1995 года. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Денонсировать соглашение между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их сил от 19 июня 1995 года, подписанное от имени Российской Федерации в городе Вильнюс 21 апреля 2005 года, и дополнительный протокол к соглашению между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их сил от 19 июня 1995 года", - написано в документе.

Проект внесли депутаты фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

В пояснительной записке к проекту указывается, что соглашение предлагается денонсировать в связи с резким ухудшением международных отношений с государствами - членами НАТО и невозможностью проведения совместных мероприятий в рамках программы "Партнерство ради мира" и участия в совместных действиях военных РФ с силами государств - членов НАТО. Среди причин, повлиявших на прекращение дальнейших контактов РФ с Советом НАТО, указываются введение странами - членами НАТО беспрецедентного количества санкций против России, расширение состава альянса за счет стран бывшего социалистического лагеря, расположенных по периметру границ РФ, активная деятельность по реализации вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, которые практически полностью перекрывают своими силами выход российских морских сил через акваторию Балтийского моря. "В дальнейшей перспективе Россия, пребывая в составе Североатлантического блока в рамках данного соглашения, не сможет влиять на формирование позитивных отношений с государствами - членами НАТО, так как в заложенных в соглашении задачах и целях, а также в обновленной стратегии НАТО на саммите в Мадриде летом 2022 года объявлено, что Россия является главной угрозой Североатлантического альянса, то есть является его главным врагом", - отмечается в документе.

Законопроект подготовлен в связи с полной бесперспективностью продолжения дальнейших контактов в рамках этого соглашения между НАТО и Россией на Европейском континенте, подчеркивают авторы инициативы.