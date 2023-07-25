Избирком зарегистрировал главу Алтайского края кандидатом в губернаторы региона

Выборы губернатора будут проходить 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала действующего главу региона Виктора Томенко кандидатом на должность губернатора края на предстоящих выборах.

"Сегодня крайизбирком зарегистрировал меня кандидатом на должность губернатора Алтайского края", - написал Томенко в официальном Telegram-канале.

В данный момент документы на регистрацию, помимо Томенко, подала только Евгения Боровикова, кандидат на должность губернатора от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду".

Ранее о желании участвовать в выборах губернатора Алтайского края заявляли девять кандидатов, срок предоставления документов для регистрации завершится 29 июля.

Выборы губернатора Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.