Постпредство РФ заявило, что представитель ОБСЕ по СМИ покрывает преступления Киева

Тереза Рибейру ранее призвала к защите журналистов, но никак напрямую не прокомментировала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Руководство ОБСЕ и ее представитель по свободе СМИ Тереза Рибейру продолжают покрывать преступления Украины. Так в постоянном представительстве РФ при ОБСЕ прокомментировали реакцию этой организации на гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

"Как известно, 22 июля группа российских журналистов попала под артиллерийский удар со стороны ВС Украины. В результате спланированного Киевом обстрела кассетными боеприпасами погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще три журналиста получили осколочные ранения. Отреагировали Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру и руководство организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу, как безопасность журналистов", - заявило постпредство во вторник в Telegram.

Во вторник Рибейру написала в соцсетях, что "эта неделя вновь показала, как опасно освещать события на поле боя", заявив, что "профессиональные корреспонденты и другие люди становятся жертвами развязанной против Украины войны". Она призвала к защите журналистов, но никак напрямую не прокомментировала произошедшее с сотрудниками российских СМИ.