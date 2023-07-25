25 июля, 12:24

Постпредство РФ заявило, что представитель ОБСЕ по СМИ покрывает преступления Киева

Тереза Рибейру ранее призвала к защите журналистов, но никак напрямую не прокомментировала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Руководство ОБСЕ и ее представитель по свободе СМИ Тереза Рибейру продолжают покрывать преступления Украины. Так в постоянном представительстве РФ при ОБСЕ прокомментировали реакцию этой организации на гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

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"Как известно, 22 июля группа российских журналистов попала под артиллерийский удар со стороны ВС Украины. В результате спланированного Киевом обстрела кассетными боеприпасами погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще три журналиста получили осколочные ранения. Отреагировали Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру и руководство организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу, как безопасность журналистов", - заявило постпредство во вторник в Telegram.

Во вторник Рибейру написала в соцсетях, что "эта неделя вновь показала, как опасно освещать события на поле боя", заявив, что "профессиональные корреспонденты и другие люди становятся жертвами развязанной против Украины войны". Она призвала к защите журналистов, но никак напрямую не прокомментировала произошедшее с сотрудниками российских СМИ. 

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