Патрушев обсудил с коллегами по БРИКС сотрудничество по противодействию терроризму

На заседании было "подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС", отметили в аппарате Совбеза РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, обсудил с коллегами сотрудничество в сфере противодействия терроризму. Об этом сообщили в аппарате СБ РФ.

Как отмечается в сообщении, на заседании было "подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС".

Сообщается также, что "стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества", подтвердили важность реализации антитеррористической стратегии объединения и наметили планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и пресечению использования интернета террористами.

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Помимо этого, на заседании была затронута проблематика совместных действий "пятерки" по борьбе с транснациональной организованной преступностью, нелегальным распространением наркотиков, по противодействию коррупции и обеспечению эпидемиологической и биологической безопасности.

Кроме того, представители стран БРИКС рассмотрели проблемы обеспечения нуждающихся стран продовольствием, вопросы защиты окружающей среды и доступности питьевой воды.

Как следует из материалов пресс-службы аппарата Совбеза, участники встречи, говоря об актуальных проблемах энергетической безопасности, отметили, что "серьезный ущерб стабильности глобальных энергетических рынков и международной торговле продолжают наносить односторонние противоправные ограничения и антирыночные меры со стороны Запада".

БРИКС на международной арене

В пресс-службе аппарата Совбеза также указали, что отдельно на заседании было уделено внимание необходимости внешнеполитической координации государств "пятерки" в целях выработки мирной, безопасной, открытой, основанной на сотрудничестве объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств, повышение благосостояния населяющих их народов и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности.

Как отмечается в материалах СБ РФ, участники встречи подчеркнули, что в современных геополитических условиях БРИКС "играет важную стабилизирующую роль в международных отношениях, дает убедительные примеры эффективного взаимодействия по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения".