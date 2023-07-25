Лидер ивановского отделения СРЗП подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ТАСС, 25 июля. Председатель совета ивановского регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) Павел Попов подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Попов Павел Вениаминович, выдвинутый региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", представил документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

Попов стал четвертым претендентом, кто подал документы для регистрации в облизбирком. Ранее документы представили действующий губернатор Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), первый секретарь ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов и руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин.

Также документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подал Александр Бойков, поддержанный реготделением КПРФ.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.

