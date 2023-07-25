25 июля, 13:28

Патрушев: почти все крупные террористические группы созданы спецслужбами стран Запада

Как заявил секретарь Совбеза РФ, терроризм "в том виде, в каком он сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Практически все современные крупные террористические группы созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими решения стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

Он отметил, что терроризм "в том виде, в каком он сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов".

По словам Патрушева, Москва рассматривает контртеррористическое взаимодействие в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС.

"Выступаем против политизации международного антитеррористического сотрудничества и применения двойных стандартов в данной сфере. Убеждены, что борьба с терроризмом должна опираться на универсальные нормы и принципы международного права", - подчеркнул секретарь Совбеза. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация