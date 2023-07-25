Лавров хотел бы обсудить с Байрамовым договоренности Баку и Еревана по мирному договору

Российский министр подчеркнул, что РФ ценит понимание Азербайджаном необходимости обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании обсудить с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым договоренности по мирному договору Баку и Еревана.

"Хотели бы уделить особое внимание реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Готовы этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для этого подписания", - сказал он во вторник, открывая переговоры.

Лавров также подчеркнул, что и другие вопросы, связанные с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, "заслуживают регулярного внимания". "Имею в виду гуманитарную ситуацию, которая сейчас вызывает много внимания и комментариев в международном сообществе. Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов", - добавил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание, что будут обсуждаться также двусторонние отношения и то, как выполняются решения, принятые на высшем уровне в ходе регулярных контактов президентов. Лавров подчеркнул, что российско-азербайджанские связи поступательно развиваются, напомнив, что 7 июля 2023 года в Москве состоялось очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, расширяется торговля, запущены совместные проекты, имеющие региональную и даже глобальную проекцию, в том числе международный транспортный коридор Север - Юг. "Мы с вами каспийские страны. В центре нашего внимания будет также поддержка и активизация механизма сотрудничества на Каспии, в том числе в контексте региональной безопасности. Имею в виду согласованную всеми по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева консультативную региональную платформу "3+3", - указал министр.