Псковский облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность губернатора

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

ТАСС, 25 июля. Облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность губернатора Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона по итогам 49 заседания.

"Рассмотрев документы, представленные для регистрации, Избирательная комиссия Псковской области постановила зарегистрировать следующих кандидатов на должность губернатора Псковской области: Романова Игоря Павловича, выдвинутого региональным отделением в Псковской области всероссийской политической партии "Партия Роста", Минакова Антона Александровича, выдвинутого псковским региональным отделением политической партии "ЛДПР", Алексеенко Петра Васильевича, выдвинутого псковским областным отделением политической партии "КПРФ", Ведерникова Михаила Юрьевича, выдвинутого псковским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал облизбирком, в Псковской области с понедельника, 24 июля, ведется регистрация на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен во всех 24 муниципалитетах и двух городских округах региона. Регистрация продлится с 24 июля по 4 сентября.

В этом году в Псковской области пройдут выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным. Жители региона смогут выразить волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.