Комиссия СФ просит ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по военкорам

Комиссия рассматривает убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и нанесение его коллегам увечий со стороны ВСУ как покушение на основы безопасности журналистов и нарушение Хельсинского заключительного акта 1975 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ просит ОБСЕ высказать возмущение по поводу атаки на российских журналистов на Запорожье, а также выразить "неприятие действий" властей Украины и США. Об этом говорится в официальном обращении комиссии на имя генсека организации Хельги Шмид (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ как организация по безопасности и сотрудничеству, защищающая в том числе права журналистов, выразила свое возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе, направленном от имени председателя комиссии Алексея Пушкова.

В обращении подчеркивается, что комиссия рассматривает убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и нанесение его коллегам увечий со стороны ВСУ как покушение на основы безопасности журналистов и нарушение Хельсинского заключительного акта 1975 года. Кроме того, поставки США кассетных боеприпасов, применение которых ведет к гибели гражданских лиц, идут вразрез с принципами ОБСЕ и ООН, отмечают в комиссии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 22 июля четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.