Захарова прокомментировала запрет праздновать освобождение Нарвы

По словам официального представителя МИД РФ, Таллин разделяет нацистскую идеологию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция Эстонии запретила жителям Нарвы праздновать 26 июля - День освобождения города от нацистов, поскольку власти страны разделяют нацистскую идеологию. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она обратила внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что полиция Эстонии запретила жителям Нарвы праздновать 26 июля, так как это "значимый памятный день российской истории, и там будет использована запрещенная символика".

"Не поэтому. А потому, что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него - это печальный день, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии", - отреагировала Захарова.

Ранее власти Эстонии запрещали с 5 по 9 мая проведение любых общественных мероприятий по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, в которых проживает большая часть русского населения республики. Несмотря на это, жители Таллина возлагали цветы к подножию памятника воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат".