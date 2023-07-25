25 июля, 13:58,
обновлено 25 июля, 14:35

Лавров заявил о готовности России помогать в согласовании договора между Баку и Ереваном

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ отметил, что Москва выступает за то, чтобы все трехсторонние договоренности лидеров трех стран уважались и воплощались в жизнь

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия намерена всячески помогать процессу согласования мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы всячески помочь в его согласовании, используя свой экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями, представленными здесь", - сказал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, Москва выступает за то, чтобы все трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении уважались и воплощались в жизнь. Глава МИД РФ отметил, что "Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе". "Мы будем продолжать с согласия сторон, которое, как я понимаю, подтверждено, наши усилия, направленные на стабилизацию обстановки и на армяно-азербайджанской границе, и на решение гуманитарных проблем, разблокирование экономическо-транспортных связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев", - добавил Лавров. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияМирзоян, Арарат Самвелович
© Информационное агентство ТАСС
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