Посол России заявил о больших перспективах продления коридора Север - Юг в Танзанию

Андрей Аветисян отметил, что в декабре 2022 года было подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Танзании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Есть большие перспективы продления международного транспортного коридора Север - Юг в Танзанию. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Я вижу большие перспективы в продлении транспортного коридора Север - Юг, о котором сейчас активно говорят, не только, скажем, в Индию, но и дальше на Юг, в Танзанию, которая является очевидным пунктом продолжения этого коридора, так как выгодно расположена на побережье Индийского океана с большим современным портом порт Дар-эс-Салам, который продолжает развиваться", - сказал дипломат.

Аветисян отметил, что в декабре прошлого года было подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Танзании. "Уверен, когда она будет создана, надеюсь, это будет в ближайшем будущем, одной из тем будет транспортно-логистическая", - указал он.