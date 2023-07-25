Член "Справедливой России - За правду" подал документы на выборы главы Воронежской области

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Ярослав Тарасов подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель избирательной комиссии области.

"На выборы губернатора Воронежской области подал документы представитель "Справедливой России - За правду" Ярослав Тарасов", - сказала собеседница агентства.

Избирком региона сообщал, что 20 июля первым подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы региона действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев. 23 июля их предоставил первый секретарь воронежского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Андрей Рогатнев, а 24 июля - руководитель фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Воронежской облдуме Павел Большов. Прием документов от претендентов на участие в выборах главы региона проводится с 16 июля по 26 июля, в течение десяти дней после подачи комиссия должна провести их проверку и принять решение о регистрации кандидата или об отказе в ней.

Ранее Избирком Воронежской области сообщал, что, помимо Гусева, Рогатнева, Большова, Тарасова, в выборах главы региона планирует принять участие от "Родины" председатель регионального отделения партии Игорь Борисов. Выборы губернатора будут проходить в Воронежской области с 8 по 10 сентября. Впервые на выборах в регионе будет применено дистанционное электронное голосование.